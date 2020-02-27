В Гёйгёльском районе повесился 60-летний мужчина.

Как передает Qafqazinfo, житель села Ени Зод Мамедов Тофиг Имран оглу 1960 г.р. совершил суицид в своем доме.

Согласно информации, сын мужчины 28-летний Эльвин Мамедов 11 февраля вместе со своими знакомыми проник в дом соседа и украл водяной насос стоимостью 2000 манатов и сварочный аппарат стоимостью 650 манатов.

Совершившие кражу лица были задержаны, в том числе и сын Тофига Мамедова.

Сельские жители активно обсуждали эту тему, и, отец, не выдержав позора, совершил суицид.

По факту проводится расследование.

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