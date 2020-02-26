В Масаллы произошла трагедия. Инцидент произошел в селе Тезекенд, передает АПА.

Житель села Сарван Азерхан оглу Агаев (1988 г.р.) выстрелил из огнестрельного оружия в свою супругу Алиму Али гызы Набиеву (1999 г.р.), деверя – Миралима Али оглу Набиева (1995 г.р.) и тещу – Земфиру Алескер гызы Набиеву (1977 г.р.), а затем в себя.

В результате супруга и деверь С.Агаева скончались на месте происшествия, а он сам и его теща были госпитализированы с ранениями.

Инцидент произошел на почве семейного конфликта. На основании полученной информации сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место происшествия, начато расследование.

По факту в прокуратуре Масаллинского района возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az