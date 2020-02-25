В Баку девушка и парень бросились в море.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в Национальном приморском парке. Жительница Сабирабада Гюнель Мугдат гызы Рзаева (1994 г.р.) с целью самоубийства бросилась в море. В этот момент, находившийся рядом с девушкой ее возлюбленный Балагусейн Зохраб оглу Мамедов (1995 г.р.) бросился в море, чтобы спасти ее.

Работники Управления Приморского бульвара спали парня и вытащили его из воды. Поиски девушки продолжаются.

По факту в Сабаильской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 125 (доведение до самоубийства), проводится расследование.

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