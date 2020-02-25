В Шеки произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Cегодня в 09:30 на магистрали Шеки-Огуз автомобиль марки ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем ВАЗ-21011.

В результате аварии один человек скончалсяя, четверо, в том числе два ребенка, получили телесные повреждения, передает АПА.

На место происшествия были привлечены спасатели Государственной противопожарной части Шекинского района.

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля ВАЗ 21011, житель Шекинского района Шахид Ашраф оглу Рустамов (1978 г.р.).

Раненые — жена Шахида Рустамова Солмаз Годжа гызы Рустамова (1987 г.р.), их дети — Эльгюн Рустамов (2018 г.р.) и Алия Рустамова (2015 г. р.), водитель ВАЗ 21011 житель Шекинского района Рамин Сабир оглу Годжаев (1983 г. р.) и водитель автомобиля ВАЗ 2106 Эльдар Адиль оглу Велибеков (1966 г. р.). Они были помещены в Шекинскую центральную районную больницу.

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