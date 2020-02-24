Бывшие президенты Туркменистана будут пожизненно являться членами Халк Маслахаты (Национального совета) – верхней палаты двухпалатного парламента, который будет создан в стране после реформы законодательной власти. Эти предложения содержатся в проекте изменений Конституции, которые Госинформагентство Туркменистана опубликовало 24 февраля, сообщает «Настоящее время».

Согласно проекту, каждый экс-президент после ухода со своего поста будет оставаться членом Халк Маслахаты, если только сам не откажется от этого права. Ранее в Конституции Туркменистана вообще не говорилось о судьбе бывших глав государства. Упоминалось лишь, что исполнять обязанности президента в случае его тяжелой болезни должен председатель Меджлиса (сейчас это парламент, а согласно новой редакции Конституции, Меджлис станет нижней палатой парламента).

В проекте новой редакции Конституции говорится, что исполнять обязанности тяжело больного президента должен будет глава Халк Маслахаты. При этом председатель Халк Маслахаты (как и глава Меджлиса) будет избираться тайным голосованием и не может одновременно занимать должность министра, хякима (главы территориальной администрации), арчина (главы органов местной власти), судьи, прокурора. До сих пор эти ограничения действовали лишь в отношении членов Меджлиса.

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