В Баку произошла поножовщина.
Айтекин Гахраманова 1990 г.р. поспорила с бывшим супругом перед домом. В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения, передает АПА.
Пострадавшая доставлена в больницу.
В Баку произошла поножовщина.
Айтекин Гахраманова 1990 г.р. поспорила с бывшим супругом перед домом. В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения, передает АПА.
Пострадавшая доставлена в больницу.
Дата: 2020/02/21 10:16
Раздел: Происшествия
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