В Баку произошла поножовщина.

Айтекин Гахраманова 1990 г.р. поспорила с бывшим супругом перед домом. В ходе конфликта мужчина нанес женщине ножевые ранения, передает АПА.

Пострадавшая доставлена в больницу.

Minval.az