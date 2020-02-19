Доставщики еды, которых сфотографировали во время намаза во дворе одного из домов Москвы, регулярно приходят туда на молитву. На их действия жалуются местные жители, рассказал автор снимка Максим в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, снимок был сделан на пустыре за рестораном быстрого питания в районе Новогиреево. Четверо курьеров «Яндекс.Еды» и один работник Delivery Club постоянно совершают там намаз, что «настораживает» местных жителей: «одни пугаются, другие равнодушны, третьи сразу пишут заявления в правоохранительные органы». При этом полицейские приезжали во двор, проверяли документы у курьеров, однако никаких правонарушений выявлено не было, поведал москвич.

«Я был немного шокирован. Все-таки молиться в нашей стране принято дома или в специализированных местах, мечети, храме и так далее», — пояснил он.

Заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов считает, что это происходит из-за нехватки мечетей в столице.

Minval.az