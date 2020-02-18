Почти 80% россиян считают, что Россию и Запад должны связывать узы дружбы и партнерства. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», которые публикует «Интерфакс».

Еще 16% опрошенных назвали Запад соперником, а 3% — врагом.

49% и 37% россиян соответственно заявили о своих симпатиях и негативном отношении к Евросоюзу, а 42% и 46% — к США.

61% респондентов заявили, что у стран НАТО нет оснований опасаться России. 35% думают наоборот. Еще 52% опрошенных считают, что России самой стоит опасаться стран НАТО, 44% думают наоборот, добавляет«Коммерсант».

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