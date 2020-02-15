В Низаминском районе сотрудники полиции спасли людей, пытавшихся сброситься с крыши многоэтажного здания.

Как сообщает АПА, благодаря вмешательству сотрудников полицейской патрульной службы Управления полиции Низаминского района были спасены лица, которые в знак протеста против мошенничества в их отношении попытались совершить суицид.

Эти лица требуют наказания для мошенников, которые обещаниями вывезли их в Россию, использовали их труд и не заплатили 13000 долларов США.

По факту ведется расследование.

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