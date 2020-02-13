В Бинагадинском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает АПА, в жилом массиве «Джантепе» произошел конфликт между водителем рейсового автобуса №142 и диспетчером, Гусейновым Сахаватом Зохраб оглу (1982 г.р.). На почве конфликта водитель несколько раз ударил ножом С.Гусейнова. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в городскую клиническую больницу №1.

По факту в 42-м отделе Бинагадинского районного управления полиции проводится расследование.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА), автобусы, работающие по маршруту №142, временно эксплуатируются ООО Manella. В БТА ежедневно поступают жалобы по данному маршруту. И техническое состояние автобусов, и профессионализм водителей, их психологическое состояние неудовлетворительны. Несмотря на многократные обращения к эксплуататору, никаких мер не принято. Поэтому в ближайшее время данная линия будет выставлена на конкурс. Если нынешний эксплуататор не будет отвечать требованиям конкурса, то, естественно, договор, подписанный с ним о временной эксплуатации, будет аннулирован.

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