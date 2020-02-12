В Имишлинском районе произошел случай отравления.

Как Report, инцидент был зафиксирован сегодня утром на ферме на территории села Гаралар.

Пастух данной фермы, житель Агдамского района Эльман Агаев Махмуд оглу 1971 года рождения, его супруга, Саялы Агаева Сарыш гызы 1968 года рождения и их 15-летняя дочь Самира были госпитализированы в Центральную больницу района с отравлением.

Затем супругов направили в одну из столичных больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, жизнь С.Агаевой спасти не удалось. В настоящее время лечение М.Агаева продолжается в Баку, а его дочери – в Имишли. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что семья отравилась дома консервированными помидорами. Два дня назад семья обедала консервами, и сегодня они почувствовали себя плохо. В результате сегодня утром все три члена семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Minval.az