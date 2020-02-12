Владимиру Путину доверяют 35% россиян. Об этом свидетельствуют результаты январского опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

За последние два года рейтинг доверия президенту РФ упал почти в два раза — в декабре 2017 года он составлял 60%.

По словам главы «Левада-центра» Льва Гудкова, продолжающийся спад «объясняется устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента». «Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 года: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», — заявил газете социолог.

При этом другой показатель — рейтинг одобрения деятельности президента — продолжает оставаться на одном и том же уровне (60-70%). Это объясняется тем, что доверие касается прежде всего оценки социальной сферы, одобрение же связано с внешней политикой, риторикой «отеческой заботы», пояснил Гудков.

Minval.az