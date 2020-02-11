Президент Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин его «понял» в ходе встречи в нормандском формате в Париже 9 декабря. Такое мнение украинский президент высказал в интервью «Интерфакс».

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — сказал он.

Зеленский отметил, что Россия вряд ли будет прекращать свои попытки создавать «новые глобальные идеи».

«Но самое страшное, что может быть для России — это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина — это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить», — подчеркнул он.

Вместе с тем, Зеленский считает, что РФ готова «думать» над уточнением текста минских договоренностей.

«Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает», — сказал он.

Зеленский также отметил проблемы в дискуссии о порядке выполнения минских соглашений.

«И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей — это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны — это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России – конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен», — считает он.

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