Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, уволил главу своего Офиса Андрея Богдана.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, уволил главу своего Офиса Андрея Богдана.
Дата: 2020/02/11 13:52
Раздел: Бывший СССР
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