В Баку произошел смертельный случай.
Как сообщает АПА, на одной из улиц в Низаминском районе обнаружено тело мужчины в возрасте 30-40 лет. Сообщается, что он умер от переохлаждения.
По факту ведется расследование.
В Баку произошел смертельный случай.
Как сообщает АПА, на одной из улиц в Низаминском районе обнаружено тело мужчины в возрасте 30-40 лет. Сообщается, что он умер от переохлаждения.
По факту ведется расследование.
Дата: 2020/02/11 11:00
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
41
Председатель »Азерконтракт», бывший депутат Милли Меджлиса Азербайджана Мири Ганбаров скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили Report родственники покойного.
Генсек Томас Гремингер в ближайшее время посетит с визитом Азербайджан, сообщил глава МИД Эльмар Мамедъяров.
На пересечении Тбилисского проспекта и улицы Гасана Алиева города Баку начинается строительство надземного пешеходного перехода, сообщает Trend со ссылкой
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который
Приговор первой инстанции изменен
Азербайджанский борец Санан Сулейманов вышел в финал Чемпионата Европы в Риме.
Чтобы дать правовую оценку видеоматериалам, размещенных в социальных сетях, ведется расследование.
Досрочное проведение парламентских выборов носит собой цель продолжения проводимых реформ без потери времени, заявил глава государства
«Мы ознакомились с предварительными выводами и заключениями Международной миссии по наблюдению за выборами (ММНВ), состоящей из Бюро