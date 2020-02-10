Генеральная прокуратура прокомментировала сообщения об убийстве в Гейгеле уполномоченного представителя кандидата в депутаты.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, на основании информации о том, что 9 февраля около 19 часов на избирательном участке №38 в селе Молладжалилли Гейгельского района скоропостижно скончался уполномоченный представитель кандидата в депутаты от Гейгель-Дашкесанского избирательного округа Мовсума Асланова Субхан Гаджиев 1954 г.р., сотрудниками прокуратуры и полиции при участии судмедэксперта был проведен осмотр места происшествия и трупа.

В информации сказано, что С.Гаджиев скоропостижно скончался на глазах около 15 наблюдателей и других лиц. При осмотре тела никаких следов насилия обнаружено не было.

В ходе предварительного расследования было установлено, что из указанного избирательного участка в окружную избирательную комиссию не поступало каких-либо обращений о нарушении требований избирательного законодательства.

С.Гаджиев длительное время страдал от сердечного заболевания, дважды перенес инфаркт и около 6 месяцев назад перенес операцию коронарного шунтирования.

По факту в Гейгельской районной прокуратуре продолжается расследование.

Отметим, что в социальных сетях распространено сообщение о том, что сегодня во время подсчета голосов на избирательном участке №38 в селе Молладжалилли Гейгельского района был убит уполномоченный представитель кандидата в депутаты от Гейгель-Дашкесанского избирательного округа №101 Мовсума Асланова Субхан Гаджиев.

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