Сотрудниками шестого регионального управления экологии и природных ресурсов был установлен факт вырубки 12 деревьев разных пород на улице Оруджова в городе Исмайыллы.

Как сообщили в Минэкологии и природных ресурсов, в ходе расследования было установлено, что деревья были вырублены по поручению собственника данной территории жителя города Назима Багиева. Окружающей среде был нанесен ущерб в размере 7800 манатов, в связи с чем в отношении виновника был составлен акт, передает Trend.

Для дачи вышеуказанным действиям правовой оценки и принятия в отношении виновника соответствующих мер в рамках законодательства, собранные материалы переданы в районную прокуратуру.

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