В результате конфликта в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана) погибли 8 человек, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«В ходе массовых беспорядков 8 человек от полученных травм скончались», — сказал Тургумбаев в субботу на брифинге в Нур-Султане. Его слова передает «Интерфакс».

По данным министра, 40 человек пострадали.

Глава МВД сказал, что конфликт начался в пятницу около 19:00, и изначально в нем принимали участие 70 «агрессивно настроенных жителей». Позже из-за провокационных действий и призывов некоторых участников число участников драки увеличилось до 300 человек.

«Участниками драки было оказано активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтом также были охвачены села Аукаты, Боланбатыр», — сказал министр.

«При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники полиции, двое — огнестрельные ранения», — отметил глава МВД.

Групповая драка в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла в минувшую пятницу. Полиция Жамбылской области устанавливает зачинщиков и участников конфликта, следственное управление ведет досудебное расследование по ст.293 (Хулиганство) Уголовного кодекса республики.

В субботу с заявлением в связи с этими событиями выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева, которой следует выяснить основные причины конфликта и обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера, а также совместно с акимом Жамбылской области организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших.

Токаев поручил оказать всю необходимую помощь всем семьям погибших и раненых.

«Сейчас важно успокоить население. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте», — отметил Токаев.

Вместе с тем президент поручил КНБ и Генпрокуратуре привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни после массовой драки в ряде населенных пунктов Кордайского района.

«Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию», — говорится в заявлении Токаева.

Кроме того, президент поручил Генпрокурору «взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу».

«Виновные должны быть строго наказаны», — подчеркнул Токаев.

Minval.az