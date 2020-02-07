Доктор политических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Виктор Согомонян будет сотрудничать с российским международным телеканалом RT, сообщает Sputnik Армения.

Согомонян известен также как бывший пресс-секретарь второго президента Армении Роберта Кочаряна. Сейчас он возглавляет офис экс-главы государства.

Источник в RT сообщил, что Согомонян будет задействован в работе над аналитическим контентом. В беседе с Sputnik Согомонян подтвердил информацию о начале сотрудничества, но комментировать подробности отказался.

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