Президент Беларуси Александр Лукашенко снял галстук перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным наедине. На это обратил внимание близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах встречи двух президентов заметно, что Лукашенко приехал в галстуке. «Уверены, это единственная уступка белорусской стороны», — пишут журналисты.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи в пятницу, 7 февраля. Накануне сообщалось, что они обсудят вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, а также взаимодействие в нефтегазовой сфере. Последняя встреча лидеров состоялась на полях саммита Евразийского экономического союза и СНГ в Сочи.

Minval.az