Экономическое состояние ряда регионов России пострадало из-за того, что во времена Советского Союза за их счет «кормили» другие республики, заявил председатель Государственной думы.

«Нужно брать ответственность за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы (цитата по сообщению пресс-службы парламента).

Спикер Госдумы отметил, что результатом такого подхода стало то, что в 1991 году, после распада СССР, экономика России «упала ниже», чем во время революции 1917 года.

«У нас во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам президенту», — добавил Володин.

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