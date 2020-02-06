Наряд посла Марокко в России Лотфи Бушаара повеселил президента Владимира Путина. Об этом сообщает «360».

Владимир Путин принимал в Александровском зале Большого Кремлевского дворца верительные грамоты у 23 послов иностранных государств, вновь прибывших в Россию.

Среди прочих верительную грамоту президенту России вручил посол Марокко Лотфи Бушаара. Он был одет в традиционный для своей страны наряд — белую джеллабу, длинный свободный халат с остроконечным капюшоном. Принимая верительную грамоту у дипломата, Владимир Путин широко улыбался. По мнению пользователей социальных сетей, несколько шире, чем того требовала ситуация.

«Судя по видео, Путина этот наряд повеселил», — отмечает «360».

В свою очередь, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале пошутил, что марокканский посол «как будто вышел из новостей про коронавирус».

Minval.az