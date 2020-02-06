Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал задержание директоров сахарных заводов, передает БЕЛТА.

24 января самолет «Белавиа» выполнял регулярный рейс из Минска в Мюнхен. В пути борт развернули и посадили в приграничном белорусском Гродно.

После этого, по словам пассажиров, в самолет зашли люди в форме, зачитали ряд фамилий и вывели из салона несколько человек. Происшествие командир воздушного судна объяснил «неполадками».

Во вторник, 4 февраля, Лукашенко заявил журналистам, что это он приказал развернуть самолет, на котором коррупционеры могли сбежать в Европу.

«Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», — рассказал глава государства.

Ранее СМИ сообщили о задержании директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси, а также руководителя Белорусской сахарной компании в Москве. По данным СМИ, общее количество задержанных по «сахарному делу» может превышать 10 человек.

Лукашенко обвинил задержанных в махинациях при продаже сахара и других аферах.

«В течение суток замели всех, это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал — посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски, собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег», — сообщил Лукашенко.

«У меня ни к кому нет личных претензий. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров», — резюмировал белорусский лидер.

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