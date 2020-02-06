Сотрудники Отдела уголовного розыска Гарадагского районного управления полиции задержали наркоторговца.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники Гарадагского РУП задержали жителя столицы Махира Юзбекова, проживающего в поселке Гобустан. При обыске в его квартире было обнаружено и изъято 540 гр. марихуаны.

В ходе расследования было установлено, что несколько дней назад М.Юзбеков продал наркотики задержанному по подозрению в наркоторговле Эльману Нариманову.

Отметим, М.Юзбеков известен в поселке Гобустан как «Вор Махир». В своих показаниях задержанный признался в том, что занимался наркоторговлей в поселке.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.

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