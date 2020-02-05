В Загатале ребенок забрался на трансформаторную будку и получил телесные повреждения.

Как сообщает АПА, несчастный случай произошел в селе Чобанкол.

Житель села, Эмин Нусрет оглу Амрахов (2011 г.р.) забрался на трансформаторную будку, чтобы поиграть. В это время он коснулся электрического кабеля высокого напряжения. В результате Э.Амрахов получил тяжелые ожоги левых верхних конечностей. После оказания первичной медицинской помощи в Центральной больнице Загатальского района с целью дальнейшего обследования и лечения ребенок отправлен в Баку.

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