В Низаминском районе Баку произошел несчастный случай.
Как сообщает АПА, Сардарлы Мехди Алигусейн оглу (2017 г.р.) выпал из окна 6-го этажа. Ребенок скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.
В Низаминском районе Баку произошел несчастный случай.
Как сообщает АПА, Сардарлы Мехди Алигусейн оглу (2017 г.р.) выпал из окна 6-го этажа. Ребенок скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.
Дата: 2020/02/04 22:23
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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