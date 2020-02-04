В Низаминском районе Баку произошел несчастный случай.

Как сообщает АПА, Сардарлы Мехди Алигусейн оглу (2017 г.р.) выпал из окна 6-го этажа. Ребенок скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.

Minval.az