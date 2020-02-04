Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится 7 февраля. По его словам, ожидается серьезный разговор, «момент истины». Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в дружеских отношениях с Российской Федерацией и без обмана.

«Мы хотим просто искренних, чистых, прозрачных отношений, — цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба. — А нет — пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео приехал. Завтра Трамп приедет… Что они [россияне] будут делать?»

1 февраля Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео. «Наше партнерство стало еще сильнее», — написал он в Twitter о своем визите в нашу страну, а также в Казахстан и Узбекистан. В Добруше Лукашенко заявил, что «период холода» в отношениях с США закончился. По его словам, Беларусь налаживает отношения «с величайшей империей — ведущей страной мира». Помпео, подчеркнул Лукашенко, увидел «реальную Беларусь», «нормальную страну», а не ту, которую американцам рисовали «отморозки».

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