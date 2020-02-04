Из-за закрытия границы России с Китаем на Дальнем Востоке цены на овощи выросли вдвое. Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье бакинские огурцы стоят по 400 рублей (около 6 долларов США) за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей (около 10 долларов США) за килограмм.

Распространение вируса негативно отражается на китайских ресторанах в России. Например, московский J.Z. Peking Duck на Цветном бульваре объявил о почти двукратном падении выручки, сообщает The Bell. Ситуация доходит до абсурда: пришли люди, сделали заказ и вдруг, увидев гостей из Японии и Казахстана, в панике встали и ушли», — поделилась гендиректор ресторана Наталья Богомолова.

Ранее стало известно, что розничная сеть «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая. Ретейлеры («Магнит» и X5, который управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель») намерены поменять поставщиков на фоне распространения коронавируса. При этом торговые сети указывают, что изменения вряд ли как-то скажутся на ценах.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса, вызывающего опасную пневмонию, произошла в Китае в конце прошлого года. По последним данным, жертвами заболевания стали более 400 человек. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

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