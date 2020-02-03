В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал он журналистам.

Так он прокомментировал слова Эрдогана о том, что Анкара не признает принадлежность Крыма России и продолжает следить за положением крымских татар.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно объяснял реальное положение дел в Крыму, в том числе и Эрдогану.

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

Minval.az