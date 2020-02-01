На городском кладбище «Семь куполов» города Шамахы произошло убийство..

Житель города Шамахы Орхан Гаджиев (1991 г.р.) на почве конфликта ударил ножом своего земляка Сурхаева Руслана (1995 г.р.). Руслан Сурхаев, получивший 5 ударов ножом, скончался на месте происшествия, передает АПА.

По факту в Прокуратуре Шамахинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК АР. О.Гаджиев задержан в качестве подозреваемого.

Отметим, что Орхан Гаджиев является студентом II курса Шамахинского гуманитарного колледжа по специальности «Преподаватель физической культуры». Он занял второе место на Кубке мира по будо, который проходил в Баку 5-9 декабря. Орхан работает учителем физкультуры в Шамахы. Погибший Руслан Сурхаев был чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира по борьбе.

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