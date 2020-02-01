В Минске в субботу, 1 февраля, проходит встреча президента Беларуси Александр Лукашенко с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщает БЕЛТА.

«Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», — сказал Лукашенко.

Как отмечается, президент Беларуси начал встречу с шутки о диктатуре.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», — пошутил глава государства перед началом встречи.

Minval.az