Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеакалу ABC заявил, что Китай делает вещи, которые «не идут на пользу украинскому народу». Cтенограмму беседы с главой Госдепа распространила 31 января пресс-служба ведомства.

Так, на вопрос о том, обсуждал ли Помпео на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос импичмента американского лидера Дональда Трампа, госсекретарь подчеркнул, что фокус его общения был связан с вещами, «которые действительно важны для американского народа и народа Украины».

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«У нас есть американский бизнес, который хочет прийти сюда (в Украину) и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, который делает вещи, не идущие на пользу украинскому народу», − подчеркнул Помпео.

При этом госсекретарь не пояснил, что именно имел в виду.

Minval.az