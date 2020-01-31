Посольство России в Армении отреагировало на тему вещания российских телеканалов в республике. В диппредставительстве выразили недоумение по поводу некоторых заявлений главы Национальной комиссии по телевидению и радио Тиграна Акопяна.

Ранее Акопян на пресс-конференции заявил, что иностранные каналы должны быть исключены из общественного мультиплекса Армении, исходя из соображений информационной безопасности.

В рамках общественного мультиплекса в Армении вещают 27 телекомпаний, в числе которых – три российских телеканала («Первый канал», «Россия», «Россия Культура»), межгосударственная телерадиокомпания «Мир» и американский канал CNN.

По словам Акопяна, передачи на зарубежных телеканалах могут формировать у армянских зрителей негативное отношение как к ближайшим соседям, так и к другим государствам, например, к Грузии, Ирану, Украине.

«Обратили внимание на настойчиво воспроизводимую председателем Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Т.Р. Акопяном позицию о том, что вещание в общественном мультиплексе зарубежных телеканалов, к числу которых он относит и российские, представляет угрозу национальной безопасности Армении. С удивлением узнали из комментария Т.Р. Акопяна о согласии с таким подходом посла России в Армении», — говорится в комментарии посольства.

В диппредставительстве напомнили, что в единственной беседе посла с Акопяном, которая состоялась достаточно давно, его заявление о намерении создать «минимальный социальный пакет» без иностранных вещателей были лишь приняты к сведению.

Однако дипмиссия отмечала, что необходимо учитывать интересы многочисленных граждан Армении, которые составляют постоянную аудиторию российских каналов.

«В целом же, на фоне заявлений руководства Армении о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о «несущих угрозу национальной безопасности» российских телеканалах вызывает недоумение», — отмечается в заявлении.

Minval.az