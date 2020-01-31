В Азербайджане скончался шестимесячный ребенок.

Родители Джавадова Субхана Ниямеддин оглу, родившегося в июле прошлого года, 27 января с жалобами на запор и рвоту у ребенка обратились в Инфекционное отделение Центральной больницы города Ширван. Ребенку была оказана первая помощь, после чего он был отпущен домой.

29 января с теми же жалобами ребенка опять отвезли в больницу. После предварительного обследования был поставлен диагноз «кишечная непроходимость» и были даны рекомендации по госпитализации ребенка в одну из столичных клиник.

Однако он скончался по дороге в Баку. Отец ребенка обратился в правоохранительные органы с жалобой на халатность врачей, передает АПА.

По факту в Прокуратуре города Ширван ведется расследование.

Minval.az