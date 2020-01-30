Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило информацию о ДТП в Баку с участием двух автобусов.

Как сообщили АПА в Агентстве, 30 января на проспекте Зии Буниятова произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. По предварительным данным, причиной аварии стало внезапное торможение легкового автомобиля (90 LF 973), двигавшегося в направлении «круга» 3-го микрорайона.

В это время находящийся за легковым автомобилем пассажирский автобус (10 TG 263) компании «I-Qafqaz» маршрутной линии № 211 столкнулся с легковым автомобилем. Двигающийся в том же направлении пассажирский автобус № 85 (99 JP 595) столкнулся с автобусом маршрутной линии № 211.

В результате 9 человек с различными телесными повреждениями были доставлены в Клинический медицинский центр № 1.

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