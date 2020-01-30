В городе Гяндже совершена кража из мечети.
Как сообщает Report, из городской мечети Шаха Аббаса украдена священная книга мусульман Коран и 110 манатов.
Пока неизвестно кем совершено преступление, ведется расследование.
В городе Гяндже совершена кража из мечети.
Как сообщает Report, из городской мечети Шаха Аббаса украдена священная книга мусульман Коран и 110 манатов.
Пока неизвестно кем совершено преступление, ведется расследование.
Дата: 2020/01/30 9:43
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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