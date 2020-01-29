Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Нарышкина, они внесли большой вклад в обеспечение безопасности России. В списке оказались Герой России Юрий Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Ким, Герой Советского Союза Михаил Васенков, Герой России Виталий Нетыкса и его супруга Тамара Нетыкса, Владимир Лохов и Виталий Нуйкин.

СВР обещала позже опубликовать на своем сайте подробности биографии разведчиков.

Согласно данным из открытых источников, Евгений Ким служил в КГБ СССР в должности полковника и получил звание Героя Советского Союза «за мужество и героизм при выполнении служебного долга».

Михаил Васенков работал разведчиком на территории Перу, Испании и США. Виталий Нетыкса работал за рубежом в 1990-е годы и вернулся в Москву в звании генерал-майора, где продолжил работать в Службе внешней разведки.

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