Находящийся под арестом экс-президент Армении, военный преступник Роберт Кочарян считает, что ему суждено «освободить страну» от действующей власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Своей сутью и действиями власти вернули меня в политику, держа меня в заключении власти превратили меня в символа противостояния их бездарной политике», — заявил Кочарян в интервью армянскому новостному сайту Yerevan.Today.

«Судьба в свое время предоставила мне возможность возглавить борьбу за независимость Карабаха. Когда движение только началось, мне чудом удалось избежать азербайджанской тюрьмы. Ирония судьбы в том, что, лишив меня свободы, наши власти доделали то, что не удалось тогда азербайджанцам», — сказал экс-президент Армении.

Кочарян не исключил, что его сторонники могут превратить борьбу за его освобождение в политическое движение. По его словам, история знает много успешных примеров воодушевления политической борьбы из тюрьмы.

«Вероятно, мне суждено сыграть очень важную роль в деле освобождения страны от порочных властей, разлагающих нашу национальную идентичность», — отметил экс-президент Армении.

Кочарян также заявил, что в 2020 году в Армении завершится формирование политического ландшафта, сформируется повестка, которая будет в состоянии сплотить политически активных граждан.

«Ясно, что эйфория в обществе прошла, однако сформированная под сильным влиянием этой эйфории власть осталась. Парламент, как и ожидалось, является недоразвитым придатком правительства, который не в состоянии выполнять свои функции. Политические процессы происходят вне парламента, где и формируется политическая повестка страны. В 2020 году конфигурация парламента окончательно прекратит отражать общественные настроения, что будет означать потерю легитимности. Это обстоятельство будет причиной формирования политического требования проведения внеочередных парламентских выборов. Все это произойдет на фоне ухудшения социально-экономической ситуации страны», — заявил экс-президент Армении.

Minval.az