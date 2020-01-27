Армения ведет переговоры с Туркменистаном и Ираном по поводу покупки газа через своп, сообщили на запрос ереванского Sputnik в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

«По поводу покупки газа по своп из Туркменистана сообщаем, что идут периодические обсуждения между Туркменистаном и Ираном», — говорится в сообщении.

Относительно объемов, цены на газ, цены транзита, а также методов оплаты пока еще договоренности не достигнуты.

Проект покупки Арменией газа у Туркменистана по системе своп предполагает, что Ашхабад будет поставлять топливо в северные провинции Ирана, а Тегеран, в свою очередь, будет поставлять свой газ Еревану.

Ранее стало известно, что «Газпром Армения» обсуждает вопрос пересмотра тарифа на газ для потребителей. Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян не исключил, что компания «Газпром Армения» представит заявку в КРОУ для повышения тарифа на газ для потребителей.

Minval.az