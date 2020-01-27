Экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян призвал правящую партию выдвинуть новую кандидатуру на пост премьер-министра Армении.

«Считаю, что после вчерашней пресс-конференции и истории с ручкой правящая партия, исходя из соображений национальной безопасности, должна обсудить вопрос выдвижения новой кандидатуры премьер-министра из своих рядов», — отмечается в заявлении Ванецяна, размещенном в его Twitter.

Пашинян в воскресенье опубликовал на своей странице в Facebook фотографию ручки, которую, по его словам, глава Конституционного суда Грайр Товмасян ранее подарил ему, в качестве факта, подтверждающего, что Товмасян периодически предлагал ему свои профессиональные услуги, от которых он отказался.

16 сентября 2019 года Артур Ванецян заявил о своей отставке с поста начальника СНБ Армении, упрекнув власти в «спонтанности решений и необоснованности действий». Спустя несколько дней Пашинян, комментируя заявления экс-директора СНБ, назвал его неподобающим офицеру, сочтя слова Ванецяна направленными не просто против своего непосредственного руководства, а против Верховного главнокомандующего.

Minval.az