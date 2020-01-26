26 января, около 11 часов, на втором этаже старого здания поликлиники по адресу ул. Фаталиева 78, поселка Бакиханова Сабунчинского района города Баку произошел пожар. Пожар был немедленно потушен пожарными подразделениями МЧС.

Как говорится в сообщении комитета, сразу после пожара на место происшествия прибыли помощник председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, начальник отдела миграции, занятости, статуса и социального обеспечения, а также представители местного комитета и комиссия созданная Государственным комитетом.

По указанному выше адресу временно проживали 40 семей вынужденных переселенцев в основном из Джабраилского района. В результате инцидента были повреждены три кухни и потолок коридора. В беседе с тремя семьями, кухня которых была повреждена, им предложили поселение в съемные квартиры, две из них приняли предложение.

Отмечается, что к сожалению Фатима Мовлами и Аваз, которые выступают в качестве представителей средств массовой информации в социальной сети «Свободное слово», после интервью с вынужденными переселенцами потерпевшими ущерб, призывали их к незаконным действиям, перекрытиям дороги и проведению акций протеста. Госкомитет осуждает такую необъективную предвзятость СМИ и призывает их быть более внимательными.

«Тренд» отмечает, что Государственный комитет разместит две семьи в съемные квартиры до тех пор, пока ущерб от пожара не будет устранен. МЧС в настоящее время расследует причины пожара.

После расследования, специалистами МЧС будет вынесено окончательное заключение насчет причин пожара. На основании заключения будут приняты соответствующие правовые меры.

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