Число погибших в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Исмаиллинском районе увеличилось до трех человек, сообщает Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

«В результате происшествия два человека, находящиеся в легковом автомобиле ВАЗ-2106 скончались на месте, а два человека были доставлены в больницу. Один ребенок скончался, когда его доставляли в больницу. Другим пострадавшим пассажирам была оказана медицинская помощь на месте и они были отпущены домой. В настоящее время четыре человека остаются в больнице, их состояние оценивается как нормальное», — говорится в сообщении.

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На территории Исмаиллинского района Азербайджана произошло ДТП.

Происшествие случилось сегодня около 10:30 на территории села Билзан, передает местное бюро АПА.

Так, направлявшийся из Баку в Габалу микроавтобус «Mercedes-Benz» с туристами столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ 2106». В результате ДТП погибли двое и ранены около 15 человек. На место прибыли спасатели МЧС, полиция и кареты скорой помощи. Пострадавшие доставлены в местные больницы. По факту ведется разбирательство.

Minval.az