В Баку 42-летний мужчина, вооруженный ножом, ворвался в супермаркет Bazarstore.

Как передает Report, инцидент произошел сегодня около 18:50 на пересечении улиц Малика Мустафаева и Эльхана Гасанова в Сураханском районе столицы.

Тамин Мамедов 1978 года рождения, войдя в супермаркет Bazarstore, пригрозил кассиру ножом и потребовал деньги из кассы. На место происшествия по вызову прибыли дежурившие на этой территории сотрудники пост-патрульной службы (ППС) Управления полиции Сураханского района, которые задержали мужчину.

Затем Т.Мамедов был передан 31-ому отделению полиции.

По факту ведется расследование.

Minval.az