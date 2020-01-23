Президент России Владимир Путин поздравил первого заместителя гендиректора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана с юбилеем. 23 января Гусману исполняется 70 лет, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил высочайшую компетентность, эрудицию, профессионализм и талант журналиста.

«Многие годы ваша профессиональная биография и вся ваша жизнь тесно связаны с одним из старейших и наиболее авторитетных информационных агентств страны. Высочайшая компетентность и эрудиция, талант журналиста и интервьюера и, конечно, значимый творческий, созидательный вклад в развитие легендарного ТАСС и современных отечественных СМИ снискали вам самое искреннее признание», — подчеркнул Путин и пожелал Гусману здоровья и успехов.

Minval.az