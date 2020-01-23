В Гяндже пропала без вести ученица 10-го класса. Как передает Report, инцидент произошел 21 января по адресу ул.У.Гаджибекова, дом 119B, квартира 7.

Ученица десятого класса гянджинской городской полной средней школы № 39 Гюльчин Мамедова 2004 г.р. вышла из дома, чтобы навестить дядю, ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Расследование по факту ведется в Кяпязском РУП.

А в Баку без вести пропала 19-летняя девушка. Как сообщает АПА, жительница поселка Бакиханова Сабунчинского района Абилова Фарида (2001 г.р.) вышла из медицинского колледжа номер 1 и больше не вернулась.

По факту в УП Ясамальского района ведется расследование.

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