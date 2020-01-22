Президент России Владимир Путин назвал людей, заманивающих детей и подростков в так называемые «группы смерти» в соцсетях, настоящей мразью и уродами. Как передает РИА новости, глава государства также поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для школьников разных возрастных групп.

Путин рассказал, что как только полиция занялась этим вопросом и выявила организаторов подобныхх групп, они сильно испугались.

«По поводу этих «групп смерти», просто потрясающе — как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее. Я когда впервые с этим столкнулся просто рот и глаза открыл (от удивления), даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют. Знаете, мразь такая, вот пришла к ним полиция — сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается», — сказал Путин на встрече с общественностью.

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