Вторая украинка выставила свою девственность на аукцион. Об этом сообщается на сайте Сinderella escorts.

Девятнадцатилетняя украинка, скрывающая личность под ником Polisha, продает свою девственность за 50 тысяч евро. Анкета девушки появилась на соответствующем сайте. Также там указано, что украинка ищет состоятельного покровителя или супруга, пишет издание «Корреспондент».

Девушка рассчитывает на регулярную финансовую поддержку в размере 10 тысяч евро.

Девушка отметила, что «чувствует себя подобно птице в клетке». Она намерена получить «все счастье этой жизни». На деньги от продажи девственности Polisha собирается закончить учебу за границей и купить дом мечты у моря.

Чтобы подтвердить девственность девушки, мужчина может привести доктора на встречу, или отправиться с украинкой к врачу в Германии.

Накануне сообщалось, что украинка продала девственность за 1,2 млн евро.

Minval.az