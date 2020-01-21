В связи с произошедшим в Мингячевире вооруженным инцидентом возбуждено уголовное дело.

Как сообщил старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Кенан Зейналов, на основании информации о том, что в результате стрельбы из огнестрельного оружия 20 января Зияд Мирзоев (1995 г.р.) был госпитализирован с ранением, был проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников полиции и прокуратуры.

В ходе расследования возникли основательные подозрения в том, что 20 января примерно в 18 часов Эльсевяр Гулиев (1996 г.р.) в городе Мингячевир на автомобиле марки «Hyundai Sonata» преградил дорогу автомобилю марки «ВАЗ 2107» и, выйдя из машины, открыл огонь из огнестрельного оружия, тяжело ранив на почве личных взаимоотношений пассажира З.Мирзоева, передает АПА.

По факту в Прокуратуре Мингячевира возбуждено уголовное дело по статьям УК 29, 120.1 (попытка умышленного убийства), назначены соответствующие экспертизы.

Э.Гулиев был задержан в качестве подозреваемого и допрошен с предоставлением адвоката.

Следственные мероприятия продолжаются.

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