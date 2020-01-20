Две российские компании «Велада» и «Меркурий», предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, займутся разработкой трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает «Новая газета».

Парламент Сирии в декабре 2019 года принял законы о договорах с этими двумя российскими компаниями, сообщало РИА Новости. Общая площадь месторождений по контрактам достигает 12 тысяч квадратных километров, а запасы газа, по оценке властей Сирии, составляют три четверти триллиона кубометров.

Как выяснила «Новая газета», компанию «Велада» с уставным капиталом 10 тысяч рублей в 2015 году учредила Екатерина Трофимова, сотрудница компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», связанной с Пригожиным. В 2018 году Трофимова уволилась и уехала в США. Она сообщила изданию, что по просьбе бухгалтерии «Конкорда» за дополнительное вознаграждение оформила «Веладу» на себя и играла в компании номинальную роль. После ухода Трофимовой компанию возглавила студентка Дарья Барановская. Она не ответила на вопросы газеты.

«Меркурий», по данным «Новой газеты», в 2015-2018 годах обеспечивал питанием военных на Дальнем Востоке. Затем компания, предположительно, занялась разведкой месторождений в Сирии. О том, что «Меркурий» связан со структурами Пригожина, в феврале 2019-го сообщало«Настоящее время». Сирийские власти говорили, что сотрудничают с этой фирмой с 2017 года.

«Новая газета» отмечает, что в 2016 году компания «Евро Полис», связанная с ЧВК «Вагнер», договорилась с Сирией, что освободит нефтяные и газовые месторождения в обмен на четверть от объема последующей добычи. По информации издания, правительство Сирии ратифицировало это соглашение в мае 2017 года. Структуры Евгения Пригожина, по оценке газеты, ежемесячно получают в Сирии ресурсы стоимостью около 20 миллионов долларов. Издание предполагает, что «Велада» и «Меркурий» — это только часть компаний, участвующих в сирийском проекте.

В пресс-службе компании «Конкорд» заявили, что «Велада» и «Меркурий» не имеют отношения к структурам Евгения Пригожина.

Minval.az