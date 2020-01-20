Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал свое мнение об отношениях Лондона и Москвы.

Как сообщает ТАСС, глава британского правительства заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений не будет, если Россия будет «угрожать безопасности» Великобритании и ее союзников.

«Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам», — говорится в сообщении.

Джонсон заявил, что за минувшее время Лондон не изменил своей позиции по инциденту в Солсбери, который произошел 4 марта 2018 года.

Minval.az